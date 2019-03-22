Hüseyin Doğan Kimdir

Hüseyin Doğan, 1982 Emet doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Emet ‘te, lise öğrenimini Emet Sağlık Meslek Lisesinde tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi Karacabey Yüksek Okulu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunudur.İlçe Belediye Meclis Üyeliği, İlçe Yerel Yönetimler ve Tanıtım ve Medya Başkanlığı,İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe SKM ve Emet İlçe Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Emet’te Serbest Veteriner Hekim olarak çalışmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli olup 1 çocuk babasıdır. Hüseyin Doğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Emet Belediye Başkan Adayı oldu.