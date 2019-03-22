Hüseyin Kasap Kimdir

Hüseyin Kasap, 18.09.1961 Kırklareli Üsküp Beldesinde doğdu. Okul yıllarında Edirne'de Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Derneğinde görev aldı. Aynı yıl Kırklareli Merkez Bayramdere Köyü Camii İmam-Hatibi olarak göreve başladı. Eskişehir Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümüne devam etti. 1994 yılında Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimleri bitirdi. Görevi esnasında Kırklareli Din Görevlileri Dernek Başkanlığı ve on yıl kadar Kırklareli Diyanet Vakfı Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Değişik yer¬lerde ve il Merkezinde on dört yıl İmam-Hatip olarak görev yaptı. 2008 yılında arkadaşları ile Kırklareli İnsani Değerleri Yaşatma Derneği (KİD-YAD) ni kurdu. Kapanmış olan İlim Yayma Cemiyeti'nin tekrar İlimizde açılması için kurucu yönetim kurulunda görev aldı. Beş yıldan beri STK'lar adına Kırklareli Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde görev yaptı. Üç yıldan beri yine STK olarak Kırklareli Belediyesi Kent Konseyinde görev yaptı, iki yıldan beri Kırklareli Valiliği Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi üyeliği bulunmaktadır. Bir yıldan beri STK olarak Trakya Kalkınma Ajansı üyeliği bulunuyor. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hüseyin Kasap, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Merkez Üsküp Belediye Başkan Adayı oldu.