Hüseyin Keskin Kimdir

1972 yılında Erzincan'da doğan Hüseyin Keskin, ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1983 yılında geldiği İstanbul'da uzun süre ticaretle uğraşan Keskin, 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete atıldı. Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevler yapan Hüseyin Keskin, 4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'na seçildi. Başkanlığı döneminde yapılan 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde, Sultanbeyli ilçesi yüzde 67'lik oy oranıyla İstanbul genelinde birinci oldu ve ilçesi adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan birincilik ödülü aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Keskin, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde AK Parti'den Belediye Başkanı seçildi. Hüseyin Keskin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı oldu.