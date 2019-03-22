Hüseyin Kıyma Kimdir

13 Eylül 1971 tarihinde dünyaya gelen Hüseyin Kıyma, İlkokulu Yakakent Liman İlkokulu’nda, ortaokulu 100. Yıl Ortaokulu’nda, liseyi Alaçam Lisesi’nde okudu. 1994 yılında İstanbul Polis Eğitim Merkezi’ni bitirdi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü tamamladı, ardından işletme alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde polis olarak göreve başladıktan sonra,1994-2003 yılları arası İstanbul, 2003-2005 yılları arası Hakkari ve 2005-2010 yılları arası Bartın İl Emniyet Müdürlüklerinde çalıştı. 2010 yılında kurum değiştirerek Samsun İl Özel İdaresi’ne bağlı Yakakent İlçe Özel İdare Müdürü olarak atandı. Kıyma, Yakakent İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nden ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlerinden ayrılarak, 2014 yerel seçimlerinde Yakakent Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday oldu ve kazandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Hüseyin Kıyma, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun Yakakent Belediye Başkan Adayı oldu.