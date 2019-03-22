Hüseyin Özçelik Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Özçelik 1974 yılında Karakeçili’de hayata gözlerini açtı. Hüseyin Özçelik, ilkokulu Karakeçili’de Ortaokulu Keskin İmam Hatip Lisesi’nin orta bölümünde ve lise öğrenimini Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü’nde tamamladıktan sonra 1994 yılında askerliğini Foça Komando Okulu ve Diyarbakır Özel Hareket Grup Komutanlığu’nda yaptı. 2003-2011 yılları arasında üç dönem AK Parti Karakeçili İlçe Başkanlığı görevini yürüten Özçelik, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Karakeçili Belediye Başkanı seçildi. Hüseyin Özçelik, evli ve dört çocuk babasıdır.