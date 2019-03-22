Hüseyin Tosun Kimdir

1968 yılında Manisa'nın Kula İlçesinde doğdu. Yükseköğrenimini yarıda bırakarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalıştı ve 2003 yılında ticaret hayatına atıldı. 2004 yılında aktif siyasete katıldı. 5 yıl boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi Kula İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Birçok sosyal sorumluluk projesinde ve sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak bulundu. 30 Mart 2014 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kula Belediye Başkanı seçildi. Hüseyin Tosun, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Manisa İli, Kula İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.