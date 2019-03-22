Hüseyin Uzun Kimdir

24 Ağustos 1962 tarihinde Elvanpazarcık’ta doğan Hüseyin Uzun, İlkokulu ve ortaokulu merkezde tamamladı. Lise öğretimini endüstri meslek lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Hüseyin Uzun, 2001 yılında il özel idaresine idari mali işler müdürü olarak atandı. 2009 yılında Elvanpazarcık Belediye Başkanı oldu ve halen Elvanpazarcık Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Uzun, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Zonguldak Merkez Elvanpazarcık Belediye Başkan adayı.