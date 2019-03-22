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İbrahim Atlı Kimdir

AK Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı İbrahim Atlı

10:39 -
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İbrahim Atlı Kimdir

İbrahim Atlı, 2 Şubat 1959 yılında doğdu. 1979 yılında Mardin Eğitim Enstitûsû'nden mezun olarak görevine Mazıdağı Arıköy ilkokulunda başlayan İbrahim Atlı, görevine Zonguldak, Mardin ve Gaziantep'te devam etti. 2016 yılında emekli olarak siyasi kariyerine ağırlık vermeye başladı.
Önceki dönemlerde de belediye başkanı adayı olan Atlı evli ve 13 çocuk babasıdır.


İbrahim Atlı, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mardin Mazıdağ Belediye Başkan Adayı oldu.

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