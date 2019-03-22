İbrahim Baz Kimdir

İbrahim Baz, 01 Ocak 1974 tarihinde Bahçe'de doğdu. İlköğretimini Nohut Köyü İlköğretim Okulu'da, orta öğretimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi'de, yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’de tamamladı. Askerliğini Edirne'de yaptıktan sonra 1960 yılında babası Celil Baz tarafından kurulan Bazlar Tarım Ltd. Şirketinde tarım ve hububat işleri ile uğraşmaya başlayan Baz, 2010 yılında kurulan Ayranöz Su Fabrikasında yönetim kurulu başkanlığı yapmaya başladı. İlçede çeşitli Sivil Toplum kuruluşlarında görev yapan Baz, Bahçe Spor Kulübü İkinci Başkanlığı da yapmakta olup Ak Parti ilçe kurucu üyesidir. İbrahim Baz evli ve 3 çocuk babasıdır. İbrahim Baz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Osmaniye Bahçe Belediye Başkan adayıdır.