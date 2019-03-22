İbrahim Ercan Kimdir

1972 yılında Düzce doğdu. İbrahim Ercan, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Adalet Programını bitirdi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu. Düzce Belediyesi Fen İşlen Müdürlüğünde Alt Ve Üst Yapı Formenliği, ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçiliği, Gerçekleştirme görevlisi ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlerinde bulundu. Kızılay Yönetim Kurulu üyeliği, İnsanca Yaşam Derneği Musahip ve çeşitli derneklerde aktif üye olarak görev yaptı. Ak Parti’nin kurulması ile siyasi hayata girdi. Kurucusu olarak Ak Parti İletişim Merkezi (AKİM) Düzce İl Sorumlusudur. Ak Parti Düzce Merkez İlçe Yönetim ve Ak Parti Boğaziçi Beldo Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2008 ve 2013 yıllarında yapılan Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Programlarını bitirdi. 2014’te Boğaziçi Belediyesi’nde Belediye Başkanlığı yapmaya başlamıştır ve halen devam etmektedir. Ercan, evli ve 1 çocuk babasıdır. 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde İbrahim Ercan, AK Parti Düzce Merkez Boğaziçi Belediye Başkan Adayı oldu.