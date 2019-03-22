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İbrahim Eroğul Kimdir

AK Parti Afyonkarahisar Sülümenli Belediye Başkan Adayı İbrahim Eroğul

10:27 -
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İbrahim Eroğul Kimdir

1958 yılında Afyonkarahisar’ın Sülümenli kasabasında dünyaya gelen İbrahim Eroğul, ilkokulu Sülümenli’de bitirdi. Çobanlar ilçesinde ortaokuldan mezun oldu.

1976-1978 yılları arasında şeker fabrikasında çalışan Eroğul, askerlik görevini tamamlayıp döndükten sonra Sülümenli Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Belediye’de çeşitli kademelerde ve görevlerde yer alan İbrahim Eroğul, 2014 yerel seçimlerinde Sülümenli Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Eroğul, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin Afyonkarahisar Merkez ilçesine bağlı Sülümenli Belediye Başkan Adayı oldu.

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