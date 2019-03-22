İbrahim Güler Kimdir

AKP’nin Hatay Belediye Başkan adayı olan İbrahim Güler, 1976 yılında Reyhanlı’da doğdu. Güler, 1997 Gazi Üniversitesi’nde Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’ni bitirdi. Yıllar sonra yeniden eğitim hayatında dönen Güler, 2017 yılında da Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nde okudu. Güler, bir süre öğretmenlik de yaptı ve 1997-2005 yılları arasında Edirne, Şanlıurfa ve Hatay’da görev aldı. 2005’te ticarete atılan Güler, Güler Uls. Taş. Firmasını kurdu. Firmanın müdürü oldu. 2012’de AKP’nin Antakya İlçe Başkan Yardımcısı olan Güler, 2013’te Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2014 yılında Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, 2014’te Hatay RORO Yönetim Kurulul Başkanı oldu. 2015 yılında AKP’den milletvekili olan Güler, Arapça, İngilizce ve Almanca biliyor. Güler, evli ve 5 çocuk babası.