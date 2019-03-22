İbrahim İncekul Kimdir

25 Nisan 1971 tarihinde Hamamözü/Göçeri köyünde doğan İbrahim İncekul 1993 yılında Uludağ Üniverstiesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünün bitirdi. İş hayatına 1997 yılında başlayan İncekul, 1999 yılında Ülker Şirketler Grubu’na ait Radyatör firmasında muhasebe sorumlusu olarak çalıştı. Çorum’da 2003 yılında akaryakıt, hazır beton ve tavukçuluk alanlarında da çalıştı. 2008 yılında ise kendi işinin başına geçti. Ak Parti siyaset akademisini bitiren İbrahim İncekul evli ve 4 çocuk babası. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimde Ak Parti Amasya Merzifon Belediye Başkanı Adayı oldu.