İbrahim Kanber Kimdir

30 Mart 1978’te Boyabat’ta doğan İbrahim Kanber, lisans eğitimini A.Ü İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Atılım Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2000 yılında memuriyet hayatına Çevre Bakanlığı’nda başlayan İbrahim Kanber daha sonra Sağlık Bakanlığı’nda APK Kurul Başkanlığı Özel Kalem Müdürü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanı ve son olarak da Proje İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan İbrahim Kanber, Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasında sırası ile sendika üyeliği, iş yeri temsilciliği ve bakanlık şube yönetim kurulu üyeliği yaptı. İbrahim Kanber, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Sinop Saraydüzü Belediye Başkan Adayı oldu