İbrahim Pilavcı Kimdir

1982 yılında Sakarya'nın Taraklı İlçesi Mahdumlar Mahallesinde dünyaya gelen İbrahim Pilavcı, eğitimini sırasıyla Mahdumlar İlkokulu, Taraklı Ortaokulu, Taraklı Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. İş hayatına aile şirketiyle atılan Pilavcı, 2009 yılında yapılan Milliyetçi Hareket Partisi Taraklı İlçe Kongresinde İlçe Başkanı seçildi. İki dönem İlçe Başkanlığını devam ettirdikten sonra iki dönem İlçe Başkan Yardımcılığı yapan İbrahim Pilavcı, 2014 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi adayı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak MHP’den Sakarya İli, Taraklı İlçesi Belediye Başkan adayı olan İbrahim Pilavcı, Taraklı Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı ve çeşitli derneklerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında Mali Müşavirlik ruhsatını alan ve 2010 yılından itibaren Taraklı'da Mali Müşavir olarak çalışmaya devam eden Pilavcı, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da çeşitli firmalara finansal ve mali danışmanlık hizmeti sundu.