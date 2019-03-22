İbrahim Sadık Edis Kimdir

İbrahim Sadık Edis, 1962 yılında Vezirköprü’de dünyaya geldi. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Vezirköprü'de tamamlayıp 1984 yılında Ankara Etimesgut'ta vatani görevini yerine getirdi. Edis bir süre ticaretle uğraştıktan sonra, Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçildi. 2014 yılında Vezirköprü Belediye Başkanlığına aday oldan ve kazanan Edis evli ve 2 çocuk babasıdır. İbrahim Sadık Edis, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun Vezirköprü Belediye Başkan Adayı oldu.