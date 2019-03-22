İbrahim Sandıkçı Kimdir

1972 yılında dünyaya gelen İbrahim Sandıkçı, ilköğretimi yurt dışında tamamladı. Liseyi Samsun İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Sandıkçı, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamlamıştı. Yıllarca kendisine ait şirketlerin işletmesini yönetti. Ardından 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Canik Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve 4 çocuk babası olan İbrahim Sandıkçı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun Canik Belediye Başkan Adayı oldu.