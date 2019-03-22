İbrahim Sarıcaoğlu Kimdir

AK Parti'nin Samsun Kavak Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, 1969 yılında Kavak’ın Akbelen Köyü’nde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi memleketi Kavak’ta tamamlayan Sarıcaoğlu, Sağlık Yüksekokulu ve İşletme okudu. Sarıcaoğlu, 1988-1993 yıllarında Kavak Merkez Sağlık Ocağı’nda çalıştı. 1999-2013 yılları arasında Havza Devlet Hastanesi’nde Hastane Müdürü olarak görev yapan Sarıcaoğlu, Havza İlçe Sağlık Müdürlüğünde Araştırmacı olarak görev aldı. AK Parti’den Kavak İlçe Belediye Başkanlığına aday olan Sarıcaoğlu 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde seçimi kazanarak Kavak Belediye Başkanı oldu. İbrahim Sarıcaoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun Kavak Belediye Başkan Adayı oldu.