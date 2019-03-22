İbrahim Torun Kimdir

İbrahim Torun, 1969 yılında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Pazaryeri'nde, liseyi ise Bilecik Meslek Teknik Lisesi Elektrik Bölümü’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Enerji Bölümü’nde elektrik, üretim, iletişim, dağıtım alanında ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Bursa Teknik Üniversitesi İşletme Anabilim dalında da yüksek lisansını tamamladı. Kamuda, enerji sektöründe birçok projede bulundu. Atatürk, Gökçeköy Barajı ve Bursa Doğalgaz Çevrim Santralinin de dahil olduğu projelerde yer aldı. Torun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bilecik, Pazaryeri Belediye Başkan adayı oldu.