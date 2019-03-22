İbrahim Ulusoy Kimdir

1978 yılında Trabzon’da doğan İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da bitirdikten sonra 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ulusoy, 2001-2006 yıllarında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Genel Cerrahi kliniğinde ihtisasını tamamladı, Giresun Görele Devlet Hastanesinde 30.01.2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine Ekim 2009 – Kasım 2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti. Ulusoy, 2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastane yöneticiliği yaptı ve 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017’ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 01.12.2017 tarihinden itibaren Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde Başhekim olarak görevine devam eden İbrahim Ulusoy, evli iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Olmuştur.