İbrahim Uyan Kimdir

1959 yılında dünyaya gelen İbrahim Uyan, ilk-orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılına kadar müteahhitlik ve armatörlük yaptı. 1999 seçimlerinde CHP’den Marmara Ereğli’si Belediye Başkanı seçilen ve 5 yıl boyunca görevini sürdüren Uyan, 2004 Yerel Seçimleri’nde de başarılı olarak 2. dönem belediye başkanı seçildi. Uyan, halen Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Uyan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde yeniden CHP’nin Tekirdağ Marmara Ereğlisi Belediye Başkan adayı oldu.