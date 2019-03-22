İbrahim Yavuz Kimdir

AK Parti Kütahya Simav Naşa Belediye Başkan Adayı İbrahim Yavuz, 1972 Simav Naşa beldesi doğumlu. İlköğrenimini Naşa Beldesinde Naşa İlkokulu’nda Liseyi ise Simav Lisesi’nde tamamlayan İbrahim Yavuz halen üniversite öğrenimine devam ediyor. Başta Esnaflık ve Spor Kulübü’nde başkanlık olnmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapan Yavuz, 1999 yılından beri devlet memuru olarak görev yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Yavuz 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Kütahya Simav ilçesi Naşa Beldesi belediye başkan adayı oldu.