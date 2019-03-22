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İhsan Talay Kimdir

AK Parti Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı İhsan Talay

10:20 -
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İhsan Talay Kimdir

İhsan Talay, 1985'te Kırklareli'nde doğdu. Kırıkkale ve Beykent Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği Fakültelerinden mezun oldu. Ankara ve İstanbul'da sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunup, STKIar ile içiçe oldu. Pınarhisar Gençlik Kolları ve İlçe Teşkilatının çoğu kademesinde görevler aldı. Pınarhisar Spor Kulübü Başkanı olan Talay, iyi derece İngilizce bilmektedir.

İhsan Talay, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı oldu.

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