İlhami Bozan Kimdir

2019 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı olan İlhami Bozan, 1980 yılında Nurhak'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nurhak'ta tamamlayarak, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Akademik hayatına Malatya'da başlayıp bitiren Bozan, İstanbul'a öğretmen olarak atandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü de bitiren İlhami Bozan, son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim, Yönetim ve Denetim alanında mastır yaptı.