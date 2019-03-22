İlhan Ocaklı Kimdir

1971’de Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğan İlhan Ocaklı ilköğrenimini Akyazı'da gördü. Ocaklı, Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. 2004 Yerel Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı, 2004 Genel Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yapan İlhan Ocaklı, 2009 Yerel Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini almıştır ve bu tarihten itibaren İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İlhan Ocaklı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı oldu.