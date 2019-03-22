İlhan Özden Kimdir

MHP Bilecik Yenipazar Belediye Başkan Adayı İlhan Özden, 1972 yılında Yenipazar'da dünyaya geldi. İlkokulu Nasuhlar köyü ilkokulunda, ortaokul ve liseyi Yenipazar’da tamamladıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan Lise Mezunlarına Meslek Edindirme projesi kapsamında öğretim gördü ve Yenipazar Belediyesi`nde stajyerlik yaptı. Stajının ardından Özden, Yenipazar Belediyesi`nde geçici işçi olarak çalışmaya başladı. Özden, 1992-1994 yılları arasında Ankara`da askerlik görevini yaptı ve askerlik görevinden sonra tekrar Yenipazar Belediyesi`nde işçi olarak çalışmaya başladı. 24 Kasım 1997 tarihinde açılan memurluk sınavı ile Belediye Daktilografı olarak memurluk hayatına giriş yaptı. Yenipazar Belediyesi`nin Belediye Başkanlığı görevi hariç bütün birimlerinde görev yaptıktan sonra 29 Aralık 2003 tarihinde Yenipazar Kaymakamlığı`nda boş bulunan V.H.K.İ. kadrosuna geçiş yapan Özden, Yenipazar Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosunda müdür bulunmaması nedeniyle bu görevi vekaleten yürüttü. Özden, 2011 yılında İçişleri Bakanlığı`nca açılan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavını kazanarak, Bilecik Valiliği`nde İl Yazı İşlerinde boş bulunan Şef kadrosuna atandı. 29 Kasım 2013 tarihinde istifa ederek siyasete atılan İlhan Özden, Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçiminde % 60 oranında oy aldı ve Yenipazar Belediye Başkanı oldu. İlhan Özden evli ve 2 çocuk babasıdır. İlhan Özden, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP’nin Yenipazar Belediye Başkan Adayı oldu.