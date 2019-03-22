İlyas Acar Kimdir

21 Mayıs 1968 Samsun Alaçam ilçesinde dünyaya gelen İlyas Acar İlk, orta ve lise tahsilimi Alaçam’da tamamladı. İbrahim Acar, askerliğini 1988 yılında Van – Çaldıran’da tamamladı. 1991-92-93 ve 94 yıllarında Alaçam İlçesi, Gökçeağaç Oymağı, Bahşioymağı ve Pelitbükü köylerinde vekil öğretmenlik görevlerinde bulunan İbrahim Acar 2009 Yerel Seçimlerinde MHP'den Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkanı seçilmişti. 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Acar evli ve iki çocuk babasıdır.