İlyas Özalp Kimdir

İlyas Özalp, 1961 yılında Bolu ili Dörtdivan ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Dörtdivan’da tamamladı. 1989 yılı SHP İlçe teşkilatı kurup ilçe başkanlığı görevini üstlendi. Akabinde DSP İlçe Başkanı ve Belediye Başkan adayı ve CHP’de 2004-2009-2013 yıllarında İlçe Başkanı ve Belediye Başkan adayıı oldu. 2015 yılında tekrar ilçe başkanlığına seçildi ve bu görevini sürdürüyor. Özalp, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Bolu İli Dörtdivan İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.