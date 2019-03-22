İlyas Tosun Kimdir

İlyas Tosun, 1973’te Domaniç’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Domaniç’te tamamlayan Tosun, 1995-1997 yılları arasında İnegöl’de özel sektörde çalıştı. İlyas Tosun, 1997-2009 yılları arasında İnegöl Alanyurt Belediyesi’nde görev yaptı. 2009 Yerel Seçimleri’ne MHP Kütahya Domaniç İlçesi Çukurca Belde Belediye Başkan adayı olarak giren ve seçimi kazanan Tosun, evli ve 2 çocuk babasıdır. İlyas Tosun, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’ne MHP Kütahya İli Domaniç İlçesi Çukurca Belde Belediye Başkan adayıdır.