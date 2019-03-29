İrfan Mandalı Kimdir

Tekirdağ Kapaklı'da 1960 yılında doğan İrfan Mandalı, ilköğretim ve ortaöğretimini Kapaklı'da bitirdi. 16 yaşında fabrika’da çalışmaya başlayan Mandalı, daha sonraki yıllar üniversiteye Sosyal Pedogoji Bölümü okuyarak devam etti. Mandalı, yüksek lisansını aynı bölümden yaptı. 1979 yılında esnaflığa ilk adımı atan İrfan Mandalı, 1992 yılında da Et ve Et ürünleri imalatı şirketini kurdu. Mandalı, 1986'da Kapaklı'nın ilk belediye seçimlerinde SHP çatısı altında kurucu meclis üyesi olarak seçildi. Bir dönem CHP Belde Teşkilatı Başkanlığı’nı yürüttükten sonra 1993 yılında DSP'de siyaset hayatına devam ederek 1994 yılına kadar da meclis üyeliği yaptı. 2004 yılında DSP'den Kapaklı Belediye Başkanlığı'na aday olan İrfan Mandalı, seçimleri kazanarak Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanı oldu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde ise 2. kez DSP’den aday olan İrfan Mandalı seçimleri kazanarak, Kapaklı Belediye Başkanı olarak görevine devam etti. Mandalı, CHP'den aday olduğu 2014 seçimlerini de kazanarak 3'üncü kez Kapaklı Belediye Başkanı oldu. evli ve 3 çocuk babası olan Mandalı 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Tekirdağ Kapaklı İlçe Belediye Başkan adayı oldu.