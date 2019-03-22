İsa Akgül Kimdir

İsa Akgül, 1975 yılında Akkise Mahallesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Akkise'de tamamladı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümünü, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Akgül, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim dalında yüksek lisansa başladı ve 2013 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1996 yılında özel sektörde haritacı olarak çalıştı. 1996 yılında Refah Partisi Meram İlçe Gençlik Kollarında, 1997 yılında ise Konya İl Gençlik Kollarında görev yapan Akgül, 1997 yılında memur olarak Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2002 yılında Kamulaştırma Büro Şefi oldu. 2011 yılında çalıştığı birimin başına Emlak ve İstimlak Müdürü olarak atandı. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisansı alan Akgül, 2012 yılında Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne vekaleten atandı. Aynı zamanda Şehri Meram Konut Yapı Kooperatif Başkanlığını yürütmektedir. 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti’den Ahırlı Belediye Başkanı seçildi. İsa Akgül, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Ahırlı Belediye Başkan adayıdır.