İsa Demirci Kimdir

1971 Yılında Akkuş İlçesine bağlı Kızılelma Köyünde doğdu. İlkokulu doğum yeri olan Kızılelma Köyü Merkez İlkokulu’nda okudu. Orta Okulu Akkuş Lisesi’ni bitiren İsa Demirci, lise eğitimini Ankara Anafartalar Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise işletme bölümü’nden ön lisans diploması aldı. Öğrencilik yılların ardından kardeşleriyle beraber Ankara’da esnaflık yapmaya başlayan Demirci, 1996 yılında askere gitti. Askerlik dönüşü Ankara da yeniden ticaret hayatına başlayan İsa Demirci, çevresinin yoğun isteği ile ticareti bırakarak 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Doğru Yol Partisi’nden Kızılelma (Yenikonak) Belediye Başkanlığı’na aday oldu. Beş aday içinde mevcut oyların %35’ini alarak Kızılelma (Yenikonak)’ nın ilk kurucu Belediye Başkanı seçildi.2002’de tarihinde DYP’den istifa eden İsa Demirci, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri’ne kadar bağımsız belediye başkanı olarak beldesine hizmet etti. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Kızılelma (Yenikonak) Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katılan İsa Demirci, mevcut oyların %60’ını alarak 2. dönem belediye başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Adalet ve kalkınma Partisi’nden Kızılelma Belediye Başkanlığı için tek aday olarak seçimlere katılan İsa Demirci, mevcut oyların tamamını alarak 3. Dönem belediye başkanlığına seçildi. Demirci, Ordu’nun Büyükşehir olmasının ardından 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Akkuş Belediye Başkanı Seçildi. İsmail Demirci, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den Ordu Akkuş Belediye Başkan Adayı oldu.