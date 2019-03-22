İsa Gül Kimdir

13 Ekim 1970 tarihinde Ordu'nun Mesudiye İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mesudiye'de tamamladı. 1997 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü’nü bitirerek Ordu, Mesudiye'ye öğretmen olarak atandı. Mesudiye Endüstri Meslek Lisesi ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda 2 yıl boyunca öğretmenlik yaptı. 1999-2000 yılları arasında Erzurum’da askerlik görevini yerine getirdi. 2000-2004 yıllarında Mesudiye Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük yaptı. 2004 -2008 yılları arasında Mesudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 26 Kasım 2008'de bu görevinden istifa ederek, Mesudiye Belediye Başkanlığına aday oldu. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Mesudiye Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde tekrar Mesudiye Belediye Başkanı seçilerek halen bu görevini yerine getiriyor. İsa Gül, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Ordu İli, Mesudiye İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.