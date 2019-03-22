İsa Özkan Kimdir

AK Parti Malatya Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan, 1969 yılında Malatya Darende’de dünyaya geldi. Eğitim hayatını da Darende ilçesinde tamamlayan Özkan, Tarım, inşaat, otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketinde görevine devam ediyor. AK Parti’nin kuruluş aşamasında kurucu ilçe başkanı görevini üstlenen İsa Özkan, 29 Mart Yerel Seçimleri’nde Darende Belediye Başkanı olana dek bu görevine devam etti. O tarihten bugüne Darende Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve evli 5 çocuk babası olan İsa Özkan 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Malatya İli, Darende İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.