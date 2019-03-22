İsa Türkcan Kimdir

İsa Türkcan, 1977 Yılında Ulubey’in Çağlayan Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra, orta ve lise eğitimini Ordu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında amatör futbol oynamaya başlayan Türkcan, 1996-2004 yılları arasında Ordu’nun çeşitli takımlarında amatör olarak futbol oynadı. 2004-2010 yılları arasında ilçesi Ulubey Belediye Sporda top oynadı Amatör futbol hayatını 2010 yılında bıraktı. Siyasete çok erken yaşta atılan Türkcan, Refah Partisi’nin kurmuş olduğu Milli Gençlik Vakfında 1993 yılında görev almaya başladı. 1994-1996 M.G.V Ordu İmam Hatip Lisesi okul temsilciliği yaptı. AK Parti’ye katıldıktan sonra 2003-2005 yılları arasında gençlik kollarında görev yaptı. 2007-2011 yılları arasında başarı ile Şirinevler mahalle başkanlığı yaptı. 2011-2013 yılları arasında Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den Ulubey Belediye Başkanı seçildi. Evli 2 çocuk babasıdır. İsa Türkcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Ordu Ulubey Belediye Başkan adayıdır.