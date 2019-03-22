İsa Yazıcı Kimdir

İsa Yazıcı, 1966 Fatsa doğumludur. 1989’da Başaran Gıda firmasını kurarak iş hayatına girdi. OREKSAN AŞ ve Boztepe Gıda şirketlerinde halen yönetim kurulu başkanlığını yapan Yazıcı, 1996 yılında Türkiye Fırıncılar Federasyonu Kurucu Üyeliği görevinde bulundu. 1999 yılında DSP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasi hayatına başladı. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeliği adayı oldu. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH'de sürdüren Yazıcı, 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediyesi Meclis Üyeliği adayı gösterildi. 2004 yılında Ordu Fırıncılar Dernek Başkanlığı görevine seçildi. Aynı yıl Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yazıcı, halen Fırıncılar Odası Dernek Başkanlığı ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İsa Yazıcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Ordu Gürgentepe Belediye Başkan adayıdır.