İsmail Bildik Kimdir

İsmail Bildik, 17 Mayıs 1973 yılında Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesinde dünyaya geldi. İlk, orta öğreniminin ardından Sulakyurt'ta Sağlık Meslek Lisesini bitirdi. Kayseri Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde Lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılında Ankara'da göreve başlayıp, sırasıyla Van, Kayseri, Bartın ve Eskişehir illerinde memuriyet görevlerinde bulundu. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında, Van Türk Sağlık Sen İl Sekreterliği, Şube Başkan Vekilliği, Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Merkez Üst Kurul Delegeliği, Van Ülkü Ocakları İl Temsilciliği, Van'daki Kırıkkaleliler Dernek Başkanlığı, Bartın'daki Kırıkkaleliler Dernek Başkanlığı ve görev yaptığı illerde Türk Sağlık Sen ve Ülkü Ocakları Yönetimlerinde görevler aldı. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Kırıkkale ili Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı olarak Belediye Başkanı seçildi. Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, evli ve iki çocuk babasıdır. 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Kırıkkale Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu.