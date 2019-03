İsmail Can Kimdir

MHP Bartın Ulus Kumluca Belediye Başkan Adayı İsmail Can, 1971 yılında Kumluca'da dünyaya geldi. İlkokulu Kumluca'da, lise öğrenimini Bartın Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamlayan Can, 1993 yılında Kumluca Belediyesi’nde çalışmaya başladı ve ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda da görev alarak sendika temsilciliği, dernek başkanlığı, okul aile birliği başkanlığı yaptı. Uzun süre, Kumluca Esnaf Spor Kulübü’nde futbol oynadıktan sonra spor kulübü yöneticiliği ve futbol antrenörlüğü görevlerinde yer alan İsmail Can, Kumluca Belediye Başkan adaylığı için 2013 yılında Kumluca Belediyesi'ndeki görevinden istifa etti ve 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Kumluca Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babası İsmail Can, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Bartın Ulus İlçesi Kumluca Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.