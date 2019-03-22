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İsmail Durmaz Kimdir

AK Parti Burdur Bucak Kocaaliler Belediye Başkan Adayı İsmail Durmaz

09:42 -
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İsmail Durmaz Kimdir

1965 yılında Demirli Köyünde doğan İsmail Durmaz, ilkokulu Demirli Köyünde tamamladıktan sonra 2009 yılına kadar nakliyecilik ve ticaretle uğraştı. 2009 yılında AKP’den Kocaaliler Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 ve 2014-2019 yıllarında Kocaaliler Belediye Başkanı olarak görev yaptı ve halen Kocaaliler Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası.

İsmail Durmaz, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Burdur Kocaaliler Belde Belediye Başkan Adayı oldu.

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