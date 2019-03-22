İsmail Erdem Kimdir

İsmail Erdem, 1959 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nden mezun olan Erdem, siyasete 1977 yılında MSP Kadıköy baş müşahidi olarak atıldı. 1984 yılından itibaren Erdem, Refah Partisi Kadıköy ilçe teşkilatında, ilçe yönetiminde 2 dönem seçim işleri, 2 dönem teşkilat başkanlığı yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde, Refah Partisi’nden İstanbul Milletvekili adayı olanErdem, 1995 – 2001 yılları arasında Refah ve Fazilet Partisi'nde İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1999 yılında İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Erdem, AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte, İl Genel Meclis Grubu’nu kurdu ve Grup Başkanı seçildi ve 2001 – 2004 yılları arasında AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2004 – 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, 2005 – 2009 yılları arasında Encümen Üyeliği görevlerini yürüten Erdem, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde, iki dönem üst üste Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi ve halen başkanlık görevini sürdürüyor. Erdem, Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesidir. Erdem, Ensar Vakfı Genel Merkez 1. dönem yönetim kurulu üyesi İstanbul Dostluk Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, kurucusu olduğu Medeniyet Yolcuları Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı olmasının yanı sıra, Sivas Platformu Başkanlığı ve İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini yürütüyor. İsmail Erdem’in “Yerel Siyaset ve Belediyecilik” isimli bir kitabı bulunuyor.