İsmail Fidan Kimdir

İsmail Fidan, 1960’da Konya Derbent’te doğdu. Orta öğretimini Konya’da tamamlayan Fidan, 1980 yılında Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği’ni bitirdi. Fidan, 1994'te Sosyal Demokrat Halkçı Partiden (SHP) Derbent Belediye Başkan Adayı oldu. 1997’de Türkçe öğretmeni olarak Konya Meram Sağlık Kasabası İlköğretim Okulu’na atandı. 1999’da CHP'den Derbent Belediye Başkanı seçildi. 2004’te yeniden Türkçe öğretmenliğine döndü. 2012’de emekli olan ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin Konya Derbent Belediye Başkan Adayı olan İsmail Fidan, evli ve iki çocuk babasıdır.