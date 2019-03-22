İsmail Genç Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı İsmail Genç , 10 Ekim 1978 yılında Şırnak ili, İdil ilçesi. Kurtuluş koyu doğumludur. Lise eğitimini ise Mardin İmam-Hatip Lisesi nde tamamlamıştır. 2013 yılında 9 eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. 2015 Diyanet İdil ilçe vaizi olarak göreve başlamıştır. 2014 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi pedagojik formasyonu tamamlamıştır. 2014 Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yüksek lisans temel İslam bilimleri tefsir ana bilim dalında yüksek lisans yapmaya başlamıştır. 2015 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak milli eğitim bakanlığında öğretmen olmaya geçiş yapmıştır. Halen Şırnak ili. İdil ilçesi. Kırca Ortaokulunda okul müdürü olarak göreve devam etmektedir.evli. Yedi çocuk babasıdır.