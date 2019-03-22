İsmail Karakullukçu Kimdir

İsmail Karakullukçu 1966 Adapazarı Arifiye doğumlu, ilk,orta ve lise öğrenimini Arifiye’de tamamladı. 1985 yılında Bolu Eğitim Yüksek Okulunu, ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Ekonomisi Bölümünü, 1999 yılında ise Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 1986 yılında Kahramanmaraş Topçalı Çakallı İlköğretim Okuluna öğretmen olarak atandı ve memuriyet hayatına bşladı.1988 den itibaren 6 yıl boyunca Arifiye Arifbey İlköğretim Okulunda öğretmenlik, Müdür Yardımcılığı,1994 yılından günümüze kadar Manisa, Sakarya ve İstanbul illerinde İlköğretim Müfettişliği görevlerinde bulundu. 1999-2004 yılları arasında Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünde İlköğretim Müfettişleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Arifiye Belediye Başkanlığına seçilen Karakullukçu evli ve 2 çocuk babasıdır. İsmail Karakullukçu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı gösterildi.