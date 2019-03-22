İsmail Kavla Kimdir

İsmail Kavla, 1981 doğumlu olan Ankara Hacattepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliği Bölümü’nü birincilikle tamamladı. 2004 yılında özel sektörde çalışmaya başladı. 2008 yılı itibariyle Yeşilova’da nakliye için kurulmuş bir şirketi vardır. 30 Mart 2014 Yerel Seçimler’inde AKP Yeşilova Belediye meclis üyesi oldu. Aynı zamanda AKP ilçe yönetiminde teşkilat başkanlığı yapmıştır. Kavla, evli ve 2 çocuk babasıdır. İsmail Kavla, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Burdur Yeşilova Belediye Başkan Adayı oldu.