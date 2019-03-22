İsmail Öntaş Kimdir

Ankara, Nallıhan ilçesinde 1963 yılında doğan İsmail Öntaş, ilk ve orta okulu doğduğu ilçede tamamladı. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü okudu. Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapan İsmail Öntaş, AK Parti’nin İl Genel Meclisi’nde Meclis üyesi olarak 2004-2009 ve 2009-2014 tarihleri arasında görev aldı. İl Daimi Encümenliği, Bütçe Komisyonu Başkanlığı gibi görevleri de bu sürede yürüten Öntaş, evli ve 2 çocuk babası. Öntaş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler’de Ankara Nallıhan Belediye Başkanı adayı.