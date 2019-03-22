İsmail Özay Kimdir

Burdur İli Kemer ilçesinde 1974 yılında doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Kemer İlköğretim Okulunda tamamladı. Liseyi Burdur Cumhuriyet Lisesinde okudu. Açıköğretimden işletme bölümü okuyor. 1995 yılında Kemer Belediyes’inde mevsimlik işçi olarak işe başladı. 1997 yılında Kemer Belediyesi tarafından açılan memurluk sınavını kazanarak memurluk görevine başladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İsmail Özay, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Burdur Kemer Belediye Başkan Adayı oldu.