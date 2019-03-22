İsmet Yıldırım Kimdir

1960 yılında İstanbul Ümraniye'de doğan İsmet Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri verdi. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapan Yıldırım, 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmet Yıldırım, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı oldu.