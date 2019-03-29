Kadir Albayrak Kimdir

CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Kadir Albayrak 18 Şubat 1949 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamlayan Albayrak, 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılında emekliye ayrılan Albayrak, 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 06 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 08 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürütmektedir. Kadir Albayrak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.