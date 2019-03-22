Kamil Altun Kimdir

1985 yılında Zonguldak/Kilimli’de doğan Kamil Altun, Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak mezun oldu. 2008 yılından bu yana Kilimli’de ticaretle uğraşan Altun, 2011 yılında AK Parti gençlik kollarında görev yapmaya başladı. 2014 yılında AK Parti Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2015-2017 yılları arasında ilçe yönetim kurulunda görev yaptı. Altun, evli ve 1 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Zonguldak Kilimli Belediye Başkan adayı.