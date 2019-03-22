Kamil Ceylan Kimdir

Kamil Ceylan, 1957 toparlar doğumlu olan Kamil Ceylan, Burdur imam hatip lisesi 1976 mezun olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Bingöl Yayladere Lisesin’de öğretmenliğe başladı. Köyceğiz imam hatip lisesi okul müdürlüğünden ayrılarak 18.04.1999'da toparlar belediye başkanı seçildi. 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. 2014 seçimlerinde Köyceğiz belediye başkanlığına seçildi. Ceylan, evli ve iki çocuk babasıdır. Kamil Ceylan, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Köyceğiz Belediye Başkan Adayı oldu.